О нас
Аудио новости

Эльчин Агакишиев: Налоговые расчеты в 2021 году выросли на 14%

Эльчин Агакишиев: Налоговые расчеты в 2021 году выросли на 14% В 2021 году оборот по добровольному декларированию налогоплательщиками вырос на 15 %, а налоговые расчеты - на 14%.
Финансы
25 февраля 2022 г. 14:00
Эльчин Агакишиев: Налоговые расчеты в 2021 году выросли на 14%

В 2021 году оборот по добровольному декларированию налогоплательщиками вырос на 15 %, а налоговые расчеты - на 14%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Эльчин Агакишиев.

"Удельный вес налоговых обязательств, рассчитываемых посредством выездных и камеральных налоговых проверок, в общих налоговых обязательствах снизился. И это наглядное доказательство добровольного исполнения. Несмотря на все трудности, все идет к лучшему", - добавил Эльчин Агакишиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Elçin Ağakişiyev: “Vergi hesablamaları 2021-ci ildə 14 % artıb”

Экслюзивные новости

Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi