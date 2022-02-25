Эльчин Агакишиев: Налоговые расчеты в 2021 году выросли на 14%

В 2021 году оборот по добровольному декларированию налогоплательщиками вырос на 15 %, а налоговые расчеты - на 14%.

В 2021 году оборот по добровольному декларированию налогоплательщиками вырос на 15 %, а налоговые расчеты - на 14%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Эльчин Агакишиев.

"Удельный вес налоговых обязательств, рассчитываемых посредством выездных и камеральных налоговых проверок, в общих налоговых обязательствах снизился. И это наглядное доказательство добровольного исполнения. Несмотря на все трудности, все идет к лучшему", - добавил Эльчин Агакишиев.