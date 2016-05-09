Эльман Рустамов: В этом году изменения курса маната не ожидаются

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ За последний период мы осуществили закупку валюты. Манат вновь ищет свою устойчивость в режиме "плавающего курса".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Всех интересует прогноз в связи с манатом. Это связано как с внутренними, так и внешними факторами. Сегодняшняя ситуация позволяет говорить, что до конца года изменения курса маната не ожидаются. Об этом свидетельствует экономическая ситуация. Курс маната зависит не от стоимости нефти, а от доходов Азербайджанского государственного нефтяного фонда", - подчеркнул Э.Рустамов.

Он отметил, что с начала года по сегодняшний день валютные резервы ЦБА выросли и достигли 4,2 млрд. долларов: "Если стоимость нефти повысится, естественно, увеличатся стратегические валютные резервы".