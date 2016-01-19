Эльман Рустамов: Обменные пункты создавали ажиотаж

Идет работа над программой помощи банковскому сектору
Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В настоящее время идет работа над программой помощи банковскому сектору.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
По его словам, вместе с азербайджанским правительством планируется проведение ряда мероприятий, особенно в связи с банковским сектором: "И Государственный нефтяной фонд, и Центробанк проводит активную работу. Одним из шагов была ликвидация обменных пунктов вне банков, потому что они создавали определенный ажиотаж. Отдельные спекулянты пытались поднять курс. Однако, как вы видите, все стабилизировалось".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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