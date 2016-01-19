Эльман Рустамов: Обменные пункты создавали ажиотаж

Идет работа над программой помощи банковскому сектору

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В настоящее время идет работа над программой помощи банковскому сектору.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, вместе с азербайджанским правительством планируется проведение ряда мероприятий, особенно в связи с банковским сектором: "И Государственный нефтяной фонд, и Центробанк проводит активную работу. Одним из шагов была ликвидация обменных пунктов вне банков, потому что они создавали определенный ажиотаж. Отдельные спекулянты пытались поднять курс. Однако, как вы видите, все стабилизировалось".