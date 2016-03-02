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    Глава Центробанка: Нашей задачей является предотвращение резкого обесценивания маната

    Эльман Рустамов: Банки скупают валюту в соответствие с имеющимся спросом

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит валютную интервенцию на внутреннем рынке на основе имеющегося графика. Об этом сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов в ответ на вопрос Report: "Мы имеем свой график и выводим валюту на рынок в соответствии с ним".

    Э.Рустамов также отметил, что коммерческие банки скупают валюту в объеме, соответствующем текущему спросу: "Опрос в банках показывает, что они скупают валюту в соответствии с имеющимся спросом. На сегодня также назначен аукцион, и мы выставим на продажу валюту в нужном объеме. Отметим, что ЦБА - не поставщик валюты, а регулятор. Нашей задачей является предотвращение резкого обесценивания маната". 

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