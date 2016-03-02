​Эльман Рустамов: Основная задача ЦБА - предотвращение резких колебаний курса маната

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Решение Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о переходе к режиму плавающего курса полностью оправдало себя. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов: "На сегодняшний день основной задачей Центробанка является предотвращение резких колебаний курса маната".

Э.Рустамов также отметил, что процесс консолидации коммерческих банков еще не завершен: "Процесс консолидации завершится после решения новых руководителей".

Глава Центробанка сообщил, что ликвидированные банки будут отстаивать свои права в судах: "Два банка подали в суд на наши решения, и мы представим наши аргументы в ходе судебного процесса".

"Сейчас три банка находятся в процессе консолидации. Это длительный процесс", - подчеркнул председатель ЦБА.