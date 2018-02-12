Эльман Рустамов: Мы не хотим резкого падения или подорожания маната

© Report/ Firi Salim

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Длительное удержание курса доллара на отметке в 1,7001 AZN/USD не означает, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) отказался от режима плавающего курса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"ЦБА особо не вмешивается в валютный рынок. Тем не менее, учитывая интерес населения и предпринимателей, мы не хотим резкого падения или подорожания маната. Поэтому в курсовой политике обменного курса применяется "промежуточный" режим, который является частью режима плавающего курса. Регулятор нацелен на низковолатильный стабильный курс, дешевые деньги и низкую инфляцию, и все три показателя одинаково важны. Увеличение валютных резервов организации связано с погашением банками своих долгов. В настоящее время ЦБА не покупает и не продает доллары на валютных аукционах", - сказал банкир.