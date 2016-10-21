Эльхан Гулиев: БОС увеличил компенсационные выплаты вдвое

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года Бюро обязательного страхования (БОС) выплатило компенсации на сумму 501 тыс. манатов. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев.

По его словам, к концу года эта цифра достигнет 700 тыс. манатов: “Компенсационные выплаты БОС выросли почти вдвое. В прошлом году этот показатель был равен 377 тыс. манатов. В первый год нашей деятельности мы выплатили 50 тыс. манатов”.