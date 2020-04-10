Экспортные права золотодобытчиков России будут уравнены с банками

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшее время подпишет постановление, которое даст золотодобывающим компаниям право получать генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков.

Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сейчас золотодобывающие компании могут экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту. Таким образом, компании будут уравнены в экспортных правах с банками. Представитель Минпромторга подтвердил изданию, что проект постановления о расширении экспортных возможностей золотодобытчиков внесен в правительство. Как отметил замглавы ведомства Алексей Беспрозванных, перед Минпромторгом стоит задача к 2024 году достичь объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 250 миллиардов долларов США, включая экспорт металлопродукции, в том числе аффинированные драгметаллы. "С введением практики выдачи генеральных лицензий Минпромторг рассчитывает на увеличение количества внешнеторговых контрактов и достижение поставленных к 2024 году целей", - добавил А.Беспрозванных.По данным Минпромторга, в 2019 году экспорт золота из России в денежном выражении вырос в восемь раз - до 6 миллиардов долларов США, что составляет около 12,5% всего экспорта российских металлов.

По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, идея предоставить производителям золота полноценный доступ к экспорту приобрела особую актуальность после решения Банка России прекратить с апреля покупки золота на внутреннем рынке. По данным издания, ЦБ в прошлом году купил около половины производимого в России золота.

Отмечается, что самостоятельный экспорт стал выгоднее для золотодобывающих компаний РФ, так как ЦБ, который с мая 2019 года покупал золото на внутреннем рынке с дисконтом по отношению к цене Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), к концу года увеличил дисконт с 0,05% до 0,12%. "Мы предвидели возможные проблемы с уменьшением ликвидности еще в прошлом году, после введения ЦБ дисконта, и начали работу по лоббированию генеральных лицензий", - сказал Кашуба.

Кроме того, негативное влияние на ликвидность золота оказало резкое сокращение авиасообщения. Ранее "Национальная финансовая ассоциация" (НФА) просила Минфин, Минтранс и ЦБ РФ предусмотреть меры поддержки для участников рынка драгоценных металлов, испытывающих проблемы из-за ограничений, связанных с коронавирусом.