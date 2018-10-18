Экспорт Японии снизился впервые за два года

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Впервые за два года объем японского экспорта снизился за сентябрь из-за стихийных бедствий.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, экспорт в сентябре упал на 1,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. Снижение зафиксировано впервые с ноября 2016 года. При этом падение стало неожиданностью для рынка, опрошенные Bloomberg аналитики, в среднем прогнозировали рост на 2,1%.

Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун "Джеби", из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии.