Экспорт Турции в мае достиг рекордных показателей

Объем турецкого экспорта в мае достиг 19 млрд долларов, что на 15,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, это майский максимум за всю историю турецкого экспорта.

Объем турецкого экспорта в мае достиг 19 млрд долларов, что на 15,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, это майский максимум за всю историю турецкого экспорта.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр торговли страны Мехмет Муш.

Объем внешней торговли в мае, по данным Муша, увеличился в целом на 31,1% по сравнению с прошлым годом — до 48,6 млрд долларов. Импорт за указанный период составил 29,6 млрд долларов.

По его словам, в мае основную нишу в импорте заняли энергоносителей с долей 6,9 млрд долларов.

Экспорт Турции за январь-май достиг 96,8 млрд долларов (без учета энергоносителей), а объем внешней торговли составил 202,8 млрд долларов.

Соотношение экспорта к импорту составило 91,3%, опять же без учета энергетической составляющей, констатировал министр.

Муш подчеркнул, что Турция уверенно движется к заявленной цели в 250 млрд долларов экспорта в 2022 году.