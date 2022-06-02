О нас

Экспорт Турции в мае достиг рекордных показателей

Экспорт Турции в мае достиг рекордных показателей Объем турецкого экспорта в мае достиг 19 млрд долларов, что на 15,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, это майский максимум за всю историю турецкого экспорта.
Финансы
2 июня 2022 г. 14:21
Экспорт Турции в мае достиг рекордных показателей

Объем турецкого экспорта в мае достиг 19 млрд долларов, что на 15,2% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, это майский максимум за всю историю турецкого экспорта.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр торговли страны Мехмет Муш.

Объем внешней торговли в мае, по данным Муша, увеличился в целом на 31,1% по сравнению с прошлым годом — до 48,6 млрд долларов. Импорт за указанный период составил 29,6 млрд долларов.

По его словам, в мае основную нишу в импорте заняли энергоносителей с долей 6,9 млрд долларов.

Экспорт Турции за январь-май достиг 96,8 млрд долларов (без учета энергоносителей), а объем внешней торговли составил 202,8 млрд долларов.

Соотношение экспорта к импорту составило 91,3%, опять же без учета энергетической составляющей, констатировал министр.

Муш подчеркнул, что Турция уверенно движется к заявленной цели в 250 млрд долларов экспорта в 2022 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish exports hit record highs in May

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi