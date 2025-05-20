Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов, в том числе устройств Apple Inc., из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок смартфонов из страны в Штаты в прошлом месяце снизился на 72%, составив менее $700 млн. Это показывает, как политика Вашингтона в сфере пошлин нарушает технологические цепочки поставок, отмечают эксперты.

В целом китайский экспорт в США в апреле сократился на 21%.

США и КНР договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней с 14 мая. Вашингтон опустил пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизил тарифы на американские товары до 10%. До этого пошлины США для китайской продукции составляли 145%, пошлины КНР для американской - 125%.

Несмотря на временное соглашение, противоречия между двумя странами сохраняются. Пекин обвинил Вашингтон в подрыве результатов недавних переговоров в Женеве после заявления министерства торговли США о том, что использование ИИ-чипов китайской Huawei "где-либо в мире" будет считаться нарушением мер экспортного контроля.

Инвесторы ожидают снижения объема двусторонней торговли США и Китая, который в 2024 году достиг $690 млрд, опасаясь, что это нанесет ущерб промышленности и приведет к росту цен для потребителей.

В прошлом году тремя крупнейшими статьями американского импорта из КНР стали смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы.