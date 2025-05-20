О нас

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года
Финансы
20 мая 2025 г. 13:43
Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов, в том числе устройств Apple Inc., из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок смартфонов из страны в Штаты в прошлом месяце снизился на 72%, составив менее $700 млн. Это показывает, как политика Вашингтона в сфере пошлин нарушает технологические цепочки поставок, отмечают эксперты.

В целом китайский экспорт в США в апреле сократился на 21%.

США и КНР договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней с 14 мая. Вашингтон опустил пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизил тарифы на американские товары до 10%. До этого пошлины США для китайской продукции составляли 145%, пошлины КНР для американской - 125%.

Несмотря на временное соглашение, противоречия между двумя странами сохраняются. Пекин обвинил Вашингтон в подрыве результатов недавних переговоров в Женеве после заявления министерства торговли США о том, что использование ИИ-чипов китайской Huawei "где-либо в мире" будет считаться нарушением мер экспортного контроля.

Инвесторы ожидают снижения объема двусторонней торговли США и Китая, который в 2024 году достиг $690 млрд, опасаясь, что это нанесет ущерб промышленности и приведет к росту цен для потребителей.

В прошлом году тремя крупнейшими статьями американского импорта из КНР стали смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Азербайджане еще одной аудиторской компании выдана срочная лицензия
В Азербайджане еще одной аудиторской компании выдана срочная лицензия
20 мая 2025 г. 13:55
Азербайджан и Албания налаживают сотрудничество в сфере высшего аудита
ФотоАзербайджан и Албания налаживают сотрудничество в сфере высшего аудита
20 мая 2025 г. 13:19
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об упрощении процесса размещения акций госкомпаний
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об упрощении процесса размещения акций госкомпаний
20 мая 2025 г. 11:04
ЦБА изменил требования к валютным операциям
ЦБА изменил требования к валютным операциям
20 мая 2025 г. 10:05
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2025)
20 мая 2025 г. 09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.05.2025)
20 мая 2025 г. 09:05
Глава ЦБА обсудил итоги I квартала с представителями микрофинансовых организаций
Глава ЦБА обсудил итоги I квартала с представителями микрофинансовых организаций
19 мая 2025 г. 13:44
НБКО Исполнительное кредитное агентство обнародовало финансовое положение
НБКО "Исполнительное кредитное агентство" обнародовало финансовое положение
19 мая 2025 г. 13:40
Названа сумма средств, предусмотренных на лечение различных заболеваний в Азербайджане
Названа сумма средств, предусмотренных на лечение различных заболеваний в Азербайджане
19 мая 2025 г. 11:44
ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных
ЦБА запустил Интерактивную статистическую базу данных
19 мая 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi