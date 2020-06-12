​Экспорт газа по "Шахдениз" вырос на 16,5%

В январе-мае по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 13,43 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 36,5% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 4,9 млрд кубометров газа, что на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что посредством Южно-Кавказского газопровода в Грузию и Турцию транспортируется азербайджанский газ, добываемый с месторождения "Шахдениз".