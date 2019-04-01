Экспорт Азербайджана в этом году превысил 3 млрд долларов

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал продукцию на 3,2 млрд долларов, из них на ненефтяной сектор пришлось 282 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Экспорт по ненефтяному сектору увеличился на 40 млн долларов или 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 82 млн долларов. Объемы ненефтяного экспорта в Турцию составили 63,6 млн, Грузию – 37 млн, Швейцарию - 20,6 млн, Иран - 8,5 млн долларов.

Ненефтяной экспорт в Россию в годовом сравнении увеличился на 21%, Грузию – 13%, Иран – в 2,1 раза.

Первое место среди экспортированных за два месяца товаров ненефтяного сектора занимает электроэнергия (30,5 млн долларов), 2-е место - нечесаный хлопок (25,9 млн долларов) и 3-е место – очищенный фундук (24,7 млн долларов).

Экспортная стоимость фруктов и овощей в январе-феврале составила 76 млн долларов, электроэнергии - 30,5 млн, пластика и изделий из пластика - 30,1 млн, хлопкового волокна – 26 млн, алюминия и изделий из алюминия - 13,5 млн, товаров химической промышленности – 12,6 млн, черных металлов и изделий из них - 6,6 млн, алкогольных и безалкогольных напитков - 4,1 млн, хлопковой пряжи - 3,7 млн.