Эксперты ждут повышения ставки Банка Англии на 25 или 50 б.п.

Банк Англии по итогам заседания 3 августа повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых.

Банк Англии по итогам заседания 3 августа повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет издание The Financial Times.

Большинство аналитиков и экономистов не исключают вероятности подъема ставки на 50 б.п. по итогам второго заседания подряд.

В июне за такое решение проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии.

Британский центробанк повышал ставки на протяжении 13 заседаний подряд, и теперь уровень ставки находится на максимуме с финансового кризиса 2007-2008 годов.

"Точный прогноз дать сложно, но сейчас мы ожидаем, что MPC повысит ставку на 25 б.п., - написали аналитики Deutsche Bank. - Затем мы ждем еще двух повышений ставки, на четверть процентного пункта каждое, после чего уровень ставки достигнет пиковой отметки в 5,75%. Снижение ставок, по нашему мнению, начнется во втором квартале 2024 года. При этом существует риск более позднего начала снижений".

Главной проблемой для британского ЦБ остается высокая инфляция, в июне замедлившаяся до 7,9% в годовом выражении с 8,7% в мае. Несмотря на то, что июньское значение стало минимальным с марта 2022 года, оно вчетверо превышает целевое значение Банка Англии и является самым высоким среди ведущих экономик мира.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 6,9% после подъема на 7,1% в мае, ставшего максимальным с 1992 года.

Британский конгресс тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC) предупредил, что ужесточение денежно-кредитной политики может спровоцировать рецессию и создать угрозу потери десятков тысяч рабочих мест. Последние статданные указывают на некоторое ослабление рынка труда, выражающееся в умеренном росте безработицы и сокращении числа открытых вакансий. В то же время зарплаты британцев растут рекордными темпами, что подстегивает инфляцию в секторе услуг.

Эти данные "могут стать основанием для подъема ставки как на 25 б.п., так и на 50 б.п.", считает старший экономист по Великобритании в RBC Capital Markets Кэхал Кеннеди. По его мнению, среди MPC снова не будет единства - большинство проголосует за замедление темпов роста ставки, "ястребиное" меньшинство будет настаивать на подъеме на 50 б.п., а главный "голубь" Свати Дингра выступит за сохранение ставки на прежнем уровне.