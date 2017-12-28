Эксперты: В экономике России возникла угроза новой рецессии

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Нынешняя ситуация в российской экономике свидетельствует о ее неготовности к выходу из стагнации и даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Так или иначе, налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста (а в текущем моменте и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное", - приводит ТАСС выдержку из исследования.

Как отмечают эксперты, рост инвестиционной активности в экономике, составивший по итогам января-сентября 4,2%, в третьем квартале года серьезно замедлился или даже стал отрицательным, если ориентироваться на данные со снятой сезонностью.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау полагает, что не внешние шоки, а структурный кризис является для российской экономики ключевым. "Инвестиционная активность стала снижаться еще в 2012 году, при высоких ценах на нефть, а потенциал экономического роста – еще во второй половине 2000-х годов. У российской экономики много общего с советской конца 1980-х годов. Проблема в эффективности технологий и институтов, в способности элиты обеспечить адекватный бизнес-климат и качество человеческого капитала", - указывал Мау.