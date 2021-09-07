Эксперты спрогнозировали исторический рост цены биткоина

Цена главной криптовалюты превысила 51,8 тыс. долларов США впервые с мая 2021-го.

Цена главной криптовалюты превысила 51,8 тыс. долларов США впервые с мая 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эксперты выразили уверенность в дальнейшем подорожании биткоина до 75 тыс. долларов США.

По их словам, основных причин роста курсов криптовалют несколько. При этом с начала месяца монеты из топ-15 также значительно подорожали: например, цена Solana выросла на 40%, Litecoin - на 37%, отмечают специалисты.

Причинами роста стали активные инвестиции в них крупных хедж-фондов и увеличение числа участников рынка, которое уже приближается к 300 млн, сообщил руководитель брокера J2TX Артем Моисеев. По его мнению, помимо инвестиций подорожанию биткоина способствует расширение его использования в различных онлайн-сервисах.

Кроме того, позитивное влияние на рост цены "крипты" оказало улучшение новостного фона вокруг биткоина в последние месяцы: к примеру, Tesla перестала отказываться от использования токена для платежей, а технологическая компания MicroStrategy продолжила инвестировать в самую популярную криптовалюту.