Эксперты: Ожидается резкое подорожание биткоина

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ К лету 2016 года курс биткоина может вырасти в 8 раз и достичь 3 500 долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью агентству Reuters гендиректор Китайской биткоин-биржи (BTCC) Бобби Ли. Отметим, что сейчас биткоин продается по цене 440 долларов.

"Сегодня стоимость всех обращающихся в мире биткоинов составляет доллар на душу населения. Учитывая то, что речь идет о столь инновационном децентрализованном цифровом активе, я бы сказал, что мы недооцениваем его", - сказал гендиректор.

Сооснователь биткоинового хедж-фонда Global Advisors Дэниэл Мастерс считает, что в 2016 году курс криптовалюты может превысить 1 100 долларов, а к 2017 году он вырастет до 4 400 долларов. Среди факторов, которые способствуют укреплению биткоина, - увеличение спроса в Китае из-за ослабления юаня и лояльное отношение некоторых крупных компаний и госструктур к использованию виртуальных денег в расчетах.

Отметим, что в октябре минфин России предложил наказывать за хранение и выпуск биткоинов тюремным сроком на четыре года. В том же месяце Европейский суд освободил от налогообложения обмен биткоинов.

Биткоин - самая популярная в мире криптовалюта. Это цифровые деньги, выпуск и подсчет которых основан на шифровании. Эмиссия биткоинов происходит через майнинг. Майнеры, используя вычислительные мощности своих компьютеров, добавляют в сеть новые блоки и записывают в них данные о транзакциях. В награду за расширение базы данных майнеры получают биткоины. Эта база данных называется блокчейн. Число биткоинов ограничено - их не может быть больше 21 млн. единиц.

Курс биткоина крайне волатилен и подвержен влиянию множества факторов. Например, в 2013 году он резко вырос после того, как криптовалюту признали легальным средством обмена в США. Курс достиг максимального значения в 1242 доллара. Пять лет назад один биткоин стоил примерно полцента. Тогда американец по имени Ласло заказал себе две пиццы за 10 тысяч биткоинов. В пересчете на текущий курс пиццы Ласло стоили бы 4,4 млн. долларов.

Отметим, что в Азербайджане биткоины признаны в качестве виртуальной валюты. Сотрудник Комиссии по финансовому надзору Польши Адам Янишевски 24 июня на организованном в административном здании министерства налогов семинаре рассказал о значении применения биткоинов в стране. Напомним, что министерство налогов обратилось к Экспертной комиссии технического содействия и информационного обмена (TAIEX) Европейской комиссии по вопросу стимулирования безналичных расчетов.