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Эксперты: Отключение России от SWIFT произведет эффект разорвавшейся атомной бомбы для экономики страны

Эксперты: Отключение России от SWIFT произведет эффект разорвавшейся атомной бомбы для экономики страны В ответ на военные действия России на территории Украины США и Европа начали вводить санкции против этой страны. Среди санкций, которые предполагается ввести, -оключение России от международной межбанковской системы SWIFT. В настоящее время эту идею актив
Финансы
25 февраля 2022 г. 17:32
Эксперты: Отключение России от SWIFT произведет эффект разорвавшейся атомной бомбы для экономики страны

В ответ на военные действия России на территории Украины США и Европа начали вводить санкции против этой страны. Среди санкций, которые предполагается ввести, - отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. В настоящее время эту идею активно продвигает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Так что же сулит нашему северному соседу отключение от SWIFT?

Специалисты по международным платежным системам, комментируя вопрос Report, отмечают, что для отключения любой страны от расчетов в долларах недостаточно просто отключить SWIFT.

По их мнению, для этого также необходимо запретить американским банкам вести расчетные счета в долларах для банков страны, отключенной от SWIFT: “В то же время все европейские банки должны быть поставлены в известность о том, что открытие корреспондентских счетов в долларах в банках страны, отключенной от SWIFT, повлечет за собой санкции в отношении них. Эта мера произведет эффект разорвавшейся атомной бомбы для экономики страны, которая отключена от SWIFT”.

Страна, отключенная от SWIFT, может создать новую систему с нуля. Но проблема в том, что все мировые банки должны верить в систему и подключаться к ней. Если американские банки не захотят работать с новой системой, система не сможет производить платежи в долларах. Если европейцы не захотят работать – не будут производиться платежи в евро и т.д.

В 2019 году Европейским Союзом был создан Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), специально для того, чтобы избежать санкций США при осуществлении торговых операций. Но примут ли в INSTEX отключенную от SWIFT страну? Скорее нет, поскольку вопрос политический, а не экономический.

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Версия на азербайджанском языке Ekspertlər: "Rusiyanın SWIFT-dən “ayrılması” ölkənin iqtisadiyyatına atılan atom bombası olacaqdı"

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