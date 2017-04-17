Эксперты: Ослабление национальной валюты приводит к замедлению экономики

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Политика ослабления курса рубля может привести к росту экономики, но только в краткосрочной перспективе: уже на следующий год он замедлится.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, к такому выводу пришли эксперты РАНХ и ГС и Института Гайдара.

По мнению экспертов, в 2017 году, если валюта окажется стабильной, ВВП увеличится на 1,2%, а в 2018-м - на 1,8%. А при слабом рубле ВВП в этом году вырастет чуть более высокими темпами - на 1,4%, но этот эффект будет исчерпан уже через год: в 2018-м экономический рост составит всего 1,5%, то есть на 0,3 п.п. меньше, чем в базовом сценарии.

Кроме того, доверие населения к национальной валюте также снизится, что заставит граждан отказаться от сберегательной модели поведения и вкладывать деньги в валюту и потребление, полагают эксперты.