Эксперты: Очередной финансовый кризис неизбежен

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Ситуация в мировой экономике и мире финансов только на первый взгляд кажется стабильной, однако на самом деле созданы практически все условия для нового финансового краха.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, недавно Япония разместила двухлетние облигации на сумму 4 млрд долларов, доходность оказалась рекордно низкой - минус 0,149%. Важно отметить, что спрос в 5 раз превысил предложение. Отрицательные доходности - отражение того, что инвесторы не ожидают от крупнейших ЦБ завершения монетарной политики. Пузырь активов продолжает надуваться, расшатывая финансовую систему.

В мировом масштабе объем государственных долгов с отрицательной доходностью равен примерно 9 трлн долларов. Доходности по 85% правительственных облигаций меньше, чем значение глобальной инфляции, а инвестиционный доход по ним может быть положительным только в том случае, если стоимость будет постоянно расти, а валютные курсы будут двигаться в рамках прогнозов этих самых инвесторов.

С большими сложностями столкнулись пенсионные фонды. Вложения пенсионных фондов в облигации с нулевой или отрицательной доходностью приносят минимальный денежный поток, тогда как для выполнения своих обязательств они должны иметь ежегодную доходность на уровне 7-8%. В результате растет дефицит. Компания Milliman рассказала о том, что в среднем за период 2012-2016 гг. пенсионные фонды США размещали 27-30% своих активов в наличных (3-4%) и в облигациях (23-27%), генерируя общую доходность на уровне примерно 1,31% годовых. Прошлогодний отчет Milliman показал, что среди пенсионных фондов доля активов, вложенная в акции и недвижимость, выросла с 19% в 2012-ом до 24% в 2016 году.

Еще один риск несут в себе сами центральные банки. Дело в том, что крупнейшие ЦБ продолжают удерживать у себя на балансах большие объемы самых надежных облигаций. По состоянию на 1 августа 2017 года Федрезерв, Банк Японии и ЕЦБ имели активы на сумму 13,8 трлн долларов, причем как активы Банка Японии (4,75 трлн долларов), так и активы ЕЦБ (5,1 трлн долларов) превышают активы Федрезерва (4,3 трлн долларов) третий месяц подряд.

Календарь сроков погашения облигаций лишь усугубляет риски финансового заражения от ужесточения монетарной политики в балансах страховых компаний и пенсионных фондов. В случае США пик погашения облигаций, находящихся в собственности Федрезерва, выпадает на период с I квартала 2018 года до III квартала 2020 года. По данным Bloomberg, пик погашений облигаций, находящихся на балансах американских страховщиков и пенсионных фондов, придется на 2020-2022 гг.

Если Федрезерв просто перестанет восполнять погашающиеся облигации, рынок вряд ли сможет оказать поддержку ценам активов, доминирующих в капитальной базе крупных финансовых институтов. Цены упадут, стоимость активов снизится, и эти финансовые институты почувствуют нужду в новом капитале.