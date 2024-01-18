Эксперты о параллельном применении ОМС и ДМС в Азербайджане

В Азербайджане уже несколько лет действует система обязательного медицинского страхования (ОМС). Бесплатные медицинские услуги граждане получают за счет ежемесячных отчислений из заработной платы в Государственное агентство по обязательному медицинскому с

В Азербайджане уже несколько лет действует система обязательного медицинского страхования (ОМС). Бесплатные медицинские услуги граждане получают за счет ежемесячных отчислений из заработной платы в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Кроме того, страховые взносы за работников по ОМС выплачивают и работодатели, при этом некоторые компании оплачивают и добровольное медицинское страхование (ДМС), чтобы мотивировать сотрудников.

Есть ли необходимость в параллельном применении обязательного и добровольного медицинского страхования в Азербайджане?

Report обсудил этот вопрос с экспертами страхового рынка.

Страховой эксперт Кямран Бабаев отметил, что граждане более заинтересованы в использовании услуг частных клиник из-за их доступности: "Поэтому некоторые государственные и частные предприятия, несмотря на дополнительные затраты, приобретают пакет добровольного медицинского страхования для своих сотрудников, демонстрируя преимущество своей компании".

Эксперт Пярвиз Гулиев считает, что уровень и качество обслуживания в частных клиниках выше, чем в государственных больницах, поэтому параллельное применение двух видов медицинского страхования вполне объяснимо: "Помимо этого, частный сектор более привлекателен для профессиональных врачей из-за высоких зарплат. Хотя услуги в государственных больницах бесплатны, здесь врачи все равно ждут от пациентов дополнительной платы. Поэтому ДМС все еще актуально, и некоторые компании продолжают оформлять полисы для своих сотрудников".

Еще один эксперт Эмиль Агамалиев отмечает, что государство в рамках системы ОМС сотрудничает не со всеми частными клиниками, поэтому необходимость в использовании ДМС сохраняется: "Данная практика существует и в зарубежных странах, например, в Турции. Считаю, что это создает конкуренцию и ведет к развитию".