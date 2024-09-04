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Эксперты IfW спрогнозировали снижение ВВП Германии на 0,1% в 2024 году

Эксперты IfW спрогнозировали снижение ВВП Германии на 0,1% в 2024 году Позитивные предварительные сигналы в отношении экономики Германии не оправдались, ВВП страны вновь снизится в 2024 году.
Финансы
4 сентября 2024 г. 15:04
Эксперты IfW спрогнозировали снижение ВВП Германии на 0,1% в 2024 году

Позитивные предварительные сигналы в отношении экономики Германии не оправдались, ВВП страны вновь снизится в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в обзоре Кильского института мировой экономики (IfW).

Эксперты IfW ожидают уменьшения ВВП ФРГ на 0,1% в текущем году. Спад, таким образом, будет отмечен второй год подряд - в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3%.

Ранее IfW ожидал, что ВВП страны немного увеличится в этом году.

"Предыдущие позитивные ожидания, вызванные предварительными индикаторами, разочаровали. Недостаток доверия к экономике среди потребителей сдерживает расходы, а в производственном секторе продолжается спад", - отмечает глава отдела экономических прогнозов IfW Стефан Кутс.

Темпы роста потребительских цен в Германии, как ожидается, достигнут целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% к концу следующего года. Безработица составит 6% в текущем и 6,1% в 2025 году, прогнозирует IfW.

Поскольку инфляция в еврозоне замедляется, а экономика находится в упадке, европейскому ЦБ следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики, заявил в недавнем интервью газете Boersen-Zeitung президент IfW Мориц Шуларик.

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