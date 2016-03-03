​Эксперты: Евро ждет умеренное снижение

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Прогнозы экспертов Bank of Tokyo-Mitsubishi (MUFG) по курсу евро на конец I квартала составляют 1,06 USD/EUR, II и III кварталов - 1,04,USD/EUR, конец текущего года - 1,03 USD/EUR.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по прогнозам экспертов банка, на своем ближайшем заседании 10 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличит ежемесячный объем программы покупки активов, продлит срок ее проведения и снизит ставку по депозитам.

Аналитики считают, что решения ЕЦБ уже повлияли на курс евро. Отметим, что курс евро с 11 февраля в течение примерно 20 дней снизился на 4,5% - до 1,087 USD/EUR.

По мнению экспертов MUFG, в целом, независимо от результатов исхода ближайшего заседания ЕЦБ, динамика пары USD/EUR в среднесрочной перспективе будет в большей степени определяться глобальными рыночными условиями и действиями Федерального комитета открытого рынка (FOMC). Снижение пары не будет сильным, учитывая серьезный размер активного сальдо по текущим операциям Еврозоны. Базовым сценарием является умеренное снижение евро/доллара на фоне расширения стимулирования ЕЦБ, стабилизации ситуации на финансовых рынках и дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.