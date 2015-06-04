​Эксперты: Битва за нефтяной рынок только началась

Баку.4 июня. REPORT.AZ/ В мае 2015 года в России ежесуточная добыча составила в среднем 10,708 млн. баррелей нефти, тогда как в Саудовской Аравии этот показатель составил 10,250 млн. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, за май в России было добыто 45,28 млн. тонн нефти и газового конденсата, что примерно на 1,67% больше, чем в мае 2014 года. В апреле в России добыча составила 43,7 млн. тонн нефти и газового конденсата.

По мнению экспертов, переизбыток предложения нефти в мире оказывает давление на нефтяные цены. Стоимость нефти марки Brent в настоящее время колеблется в районе 63 долларов за баррель. Инвесторы не исключают, что на заседании стран-членов ОПЕК 5 июня будет принято решение об увеличении нефтедобычи.

Аналитик ФГ БКС Марк Брэдфорд считает, что решение об увеличении квоты будет ответом на возможность роста экспорта из Ирака и Ирана. Как известно, эти страны в апреле-мае значительно увеличили объемы экспорта нефти. Так, в Ираке за апрель ежесуточная добыча нефти составила 3,1 млн. баррелей. Иран же повысил ежесуточную добычу до 2,78 млн. баррелей. По информации официальных лиц этих стран, в ближайшие годы Ирак планирует довести объемы экспорта до 6, Иран - до 4 млн. баррелей в сутки.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что между ОПЕК и государствами, не входящими в картель, начинается новая борьба за нефтяной рынок: "Снизив цены на нефть, ОПЕК не удалось оказать влияние на такие страны как Россия и Бразилия, которые продолжают увеличивать объемы нефтедобычи. Поэтому нельзя говорить о победе ОПЕК. Битва только началась".