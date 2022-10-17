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Эксперты АБА обсудили предоставление инновационных финансовых и банковских услуг в Карабахе

Эксперты АБА обсудили предоставление инновационных финансовых и банковских услуг в Карабахе Эксперты общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) посетили Шушу и обсудили предоставление инновационных финансовых и банковских услуг на освобожденных от оккупации территориях.
Финансы
17 октября 2022 г. 17:24
Эксперты АБА обсудили предоставление инновационных финансовых и банковских услуг в Карабахе
Report

Эксперты общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) посетили город Шуша и обсудили предоставление инновационных финансовых и банковских услуг на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Согласно информации, в рамках визита банковские специалисты также посетили исторические архитектурные памятники города Шуша и были проинформированы об историческом и культурном наследии города.

АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. Основной целью является представление интересов организаций-членов, поддержка их потребностей в различных бизнес-услугах и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda innovativ maliyyə-bank xidmətlərinin göstərilməsi müzakirə edilib

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