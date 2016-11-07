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    Эксперт Всемирного банка находится с визитом в Баку

    В ЦАЭРК обсудили макроэкономические рамки

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Специалист Всемирного банка (ВБ) по макроэкономическому и фискальному управлению Наоко Койо сегодня побывала в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

    Об этом сообщили Report в Центре.

    В ходе встречи с директором ЦАЭРК Вусалом Гасымлы гостья заявила, что новая Стратегическая дорожная карта Азербайджана вызывает интерес, подчеркнув значение обмена опытом в этом направлении. Стороны обсудили макроэкономические рамки, инструменты фискальной и монетарной политики в стране. Н.Койо была проинформирована о реформах по улучшению бизнес-среды в стране. 

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