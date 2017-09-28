Эксперт: В объявлениях о закупках допускаются ошибки

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году общий объем осуществленных посредством тендера закупок в Азербайджане составил 1,7 млрд долларов, основная доля которых пришлась на закупки за счет бюджетных средств. Как сообщает Report, об этом сказал эксперт по закупкам Transparency Azerbaijan Эльвин Юсифли.

По словам Э. Юсифли, объем закупок посредством тендера за счет госбюджета составил 1,4 млрд долларов: "К сожалению, в отчете Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики нет информации о закупках, финансируемых непосредственно из госбюджета. Однако в отчете Счетной палаты указано, что в 2016 году из бюджета на закупки было потрачено около 3,2 млрд долларов. Это равно 17,9% бюджета и 5,3% ВВП".

Эксперт также отметил, что в Азербайджане имеются пробелы в объявлениях о закупках: "Большинство объявлений о закупках пишутся на стандартных шаблонах, где предоставляется минимальная требуемая информация. Все еще допускаются определенные ошибки".