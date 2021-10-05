Эксперт: В ближайшее время биткоин может подорожать до $52 тыс.

Биткоин до конца недели может достичь отметки 52 тыс. долларов США, а Ethereum подняться до 4 тыс. долларов США – рекордных уровней с начала сентября.

Биткоин до конца недели может достичь отметки 52 тыс. долларов США, а Ethereum подняться до 4 тыс. долларов США – рекордных уровней с начала сентября.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис.

"Рынок настроен по-бычьи. Октябрь в целом имеет лучшую репутацию для рынков, чем сентябрь. Поэтому если не произойдет новых внешних катаклизмов, крипторынок продолжит наращивать капитализацию. Впереди — два психологических рубежа. Первый рубеж — это рекорды начала сентября: общая капитализация — 2,3 трлн долларов, биткоин — 52 тыс. долларов, Ethereum — 4 тыс. долларов США", — говорит он.

По его словам, возврат к этим уровням вполне может произойти уже на этой неделе или, по крайней мере, в этом месяце.

Второй рубеж для роста рынка криптовалют — это весенние рекорды: общая капитализация может достичь 2,5 трлн долларов, биткоин – 64 тыс. долларов, Ethereum — выше 4,2 тыс. долларов США, отмечает эксперт.

"Их повторить не так просто, как сентябрьские, но от них нас отделяют порядка 20%, что для крипторынка не так уж много. Не исключено, что они будут достигнуты и даже заметно превышены в декабре, на который SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отложила рассмотрение ряда заявок на биткоин-ETF. Одобрение такого фонда — вопрос времени, и такое решение может запустить новое ралли", — добавляет Кивкулис.

По состоянию на 12:00, стоимость биткоин составляла 49 317,59 долларов США, Ethereum - 3 412,02 доллара США. За неделю криптовалюты подорожали на 14,6% и 13,9% соответственно.