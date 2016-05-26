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    Эксперт: В Азербайджане необходимо установить курсовой коридор

    Джаваншир Абдуллаев: Или власти должны учредить хеджинговый фонд

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Общий объем валютных ресурсов коммерческих банков Азербайджана составляет 2 млрд. долларов. Для того, чтобы привлечь эти средства на развитие экономики, Центробанк должен установить определенный курсовой коридор.

    Как передает Report, об этом сказал директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев: "Власти либо должны учредить хеджинговый фонд, чтобы банки смогли конвертировать валютные ресурсы в манаты и направить их в реальный сектор, либо установить определенный курсовой коридор".

    "Центробанк с декабря прошлого года удерживает курс в диапазоне 1,50-1,60 AZN/USD. Следует официально установить курсовой коридор. Население должно быть уверено, что курс не поднимется выше, чтобы конвертировать доллары в манаты. Или создать хеджинговый фонд, чтобы банки конвертировали доллары в манаты", - отметил Дж.Абдуллаев. 

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