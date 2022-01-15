О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: В 2022 году стабильность курса маната сохранится

Эксперт: В 2022 году стабильность курса маната сохранится В последние годы в результате правильной политики, проводимой азербайджанским государством, азербайджанская валюта надежно сохраняет стабильность. В регионе усиливается его платежная и накопительная функции.
Финансы
15 января 2022 г. 15:49
Эксперт: В 2022 году стабильность курса маната сохранится

В последние годы в результате правильной политики, проводимой азербайджанским государством, азербайджанская валюта надежно сохраняет стабильность. В регионе усиливается его платежная и накопительная функции.

Экономист-эксперт Халид Керимли в разговоре с Report выразил уверенность, что в 2022 году курс маната также сохранит стабильность к курсу доллара.

Эксперт также объяснил фиксацию азербайджанского маната к доллару с 2016 года:

"Сейчас манат находится в зафиксированном режиме к доллару, что обозначается термином hard peg. То есть, наша валюта конкретно "пригвождена" к доллару США. Когда дорожает доллар, дорожает и наша валюта, когда он дешевеет – дешевеет и она".

Х.Керимли отметил, что в минувшем году произошел хоть и незначительный, но рост в валютных запасах Центрального банка, а в последние месяцы, в частности из-за удешевления турецкой лиры, возник риск удешевления маната:

“В целом, прошлый год мы смогли завершить положительно. Ожидается, что из-за высоких цен на энергию курс национальной валюты останется стабильным. Безусловно, риски неизбежны. Поскольку курс маната серьезно зависит от цен на энергию, то пока нет сильного давления на манат. Естественно, политика Центрального банка состоит в том, чтобы на курсе не отражались кратковременные флуктуации, психологическое давление, факторы с кратковременным воздействием. Сейчас основа политики США рассчитана на подорожание доллара, при таком раскладе это непосредственно отразится и на манате. На нас воздействует не только подорожание доллара, но и изменения в ценности валют в соседних странах: Казахстане, России и Турции. Поддержание дороговизны маната не соответствует нашему приоритету развития ненефтяного сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе. У ЦБ имеется достаточно ресурсов, чтобы определенный период сохранять манат стабильным".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Azerbaijani manat exchange rate to remain stable in 2022
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "2022-ci ildə manatın məzənnəsinin sabitliyi qorunacaq"

Экслюзивные новости

Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi