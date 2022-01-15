Эксперт: В 2022 году стабильность курса маната сохранится

В последние годы в результате правильной политики, проводимой азербайджанским государством, азербайджанская валюта надежно сохраняет стабильность. В регионе усиливается его платежная и накопительная функции.

В последние годы в результате правильной политики, проводимой азербайджанским государством, азербайджанская валюта надежно сохраняет стабильность. В регионе усиливается его платежная и накопительная функции.

Экономист-эксперт Халид Керимли в разговоре с Report выразил уверенность, что в 2022 году курс маната также сохранит стабильность к курсу доллара.

Эксперт также объяснил фиксацию азербайджанского маната к доллару с 2016 года:

"Сейчас манат находится в зафиксированном режиме к доллару, что обозначается термином hard peg. То есть, наша валюта конкретно "пригвождена" к доллару США. Когда дорожает доллар, дорожает и наша валюта, когда он дешевеет – дешевеет и она".

Х.Керимли отметил, что в минувшем году произошел хоть и незначительный, но рост в валютных запасах Центрального банка, а в последние месяцы, в частности из-за удешевления турецкой лиры, возник риск удешевления маната:

“В целом, прошлый год мы смогли завершить положительно. Ожидается, что из-за высоких цен на энергию курс национальной валюты останется стабильным. Безусловно, риски неизбежны. Поскольку курс маната серьезно зависит от цен на энергию, то пока нет сильного давления на манат. Естественно, политика Центрального банка состоит в том, чтобы на курсе не отражались кратковременные флуктуации, психологическое давление, факторы с кратковременным воздействием. Сейчас основа политики США рассчитана на подорожание доллара, при таком раскладе это непосредственно отразится и на манате. На нас воздействует не только подорожание доллара, но и изменения в ценности валют в соседних странах: Казахстане, России и Турции. Поддержание дороговизны маната не соответствует нашему приоритету развития ненефтяного сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе. У ЦБ имеется достаточно ресурсов, чтобы определенный период сохранять манат стабильным".