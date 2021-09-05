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Эксперт спрогнозировал новый рекорд для биткоина

Эксперт спрогнозировал новый рекорд для биткоина До конца года биткоин способен обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов США
Финансы
5 сентября 2021 г. 15:41
Эксперт спрогнозировал новый рекорд для биткоина

До конца года биткоин способен обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом РИА Новости сказал резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

"Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов США не помешала биткоину восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов США. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене идти выше своих максимумов", - считает он.

Эксперт добавил, что сентябрь открылся ценой выше 45 тысяч долларов США за биткоин, что говорит о преимущественном интересе покупателя.

"Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста — перспектива принятия биткоина в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъема является рост американских технологических индексов, где биткоин начинает становиться защитным активом", - отметил Назиров.

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