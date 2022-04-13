Эксперт: Социально-экономическая стабильность в Азербайджане - результат устойчивого экономического развития

Несмотря на потрясения в мировой экономике, обеспечение социально-экономической стабильности в Азербайджане является результатом устойчивого развития национальной экономики.

Несмотря на потрясения в мировой экономике, обеспечение социально-экономической стабильности в Азербайджане является результатом устойчивого развития национальной экономики.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амаль Гасанли.

По его словам, сохранение цен на энергоносители на мировом рынке на достаточно высоком уровне значительно увеличивает возможности национальной экономики: “Длительное удержание цен на мировых цен на нефть выше 100 долларов США обеспечивает стабильность экспортных доходов страны. Несмотря на это, расширение ненефтяного экспорта также остается приоритетным. Так, по итогам первого квартала текущего года ненефтяная экономика выросла на 10%, производство ненефтяной промышленности - более чем на 18%, экспорт ненефтяной продукции - на 45%. За отчетный период рост ВВП составил 6,8%. Важную роль в обеспечении видимого экономического подъема играют либерализация национальной экономики, оздоровление инвестиционного климата, устранение бюрократических барьеров, ускорение процесса прозрачности в целом. Все это формирует серьезную основу для устойчивого экономического развития и финансовой дисциплины, что в конечном итоге значительно повышает устойчивость страны к внешним шокам”.

Эксперт отмечает, что на фоне текущих процессов в мире и регионе вопрос продовольственной безопасности стран стал как никогда актуальным: “Глобальная самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса, выход из строя логистических каналов, глобальных цепочек поставок, аномальные климатические условия стали факторами, провоцирующими дефицит продовольствия и, как следствие, рост цен. В последнее время к этим причинам добавился конфликт между Россией и Украиной, играющим значительную роль в продовольственных поставках. В частности, ограничены возможности поставок зерна из этих стран на внешние рынки. Азербайджан обеспечивает лишь 40% своей потребности в зерне за счет импорта, и 25% спроса на продовольственную пшеницу. Учитывая это, правительство давно приступило к реализации комплекса мер по недопущению дефицита пшеницы в стране, сохранению стабильности цен на муку и мучные изделия. В результате за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки пшеницы из-за рубежа выросли более чем в 9 раз и достигли 150,6 тыс. тонн. Это стало стабилизирующим фактором цен на муку и мучные изделия, в том числе на хлеб”.

A.Гасанли считает, что потенциал освобожденных земель может сыграть важную роль в ускорении роста ненефтяной экономики, увеличении продовольственного обеспечения страны: “Сегодня на освобожденных территориях ведутся крупномасштабные строительные работы. Уже построены 4 гидроэлектростанции мощностью 20 мегаватт, 9 электрических подстанций, готовы 60 километров железной дороги Горадиз-Агбенд протяженностью 100 километров, сданы в эксплуатацию аэропорт Физули, дорога Победы. Наряду с этим в настоящее время непрерывно реализуются многочисленные инфраструктурные проекты, в том числе строятся дороги, туннели, 4 больницы, реализуется стратегия умного села. Наличие соответствующей инфраструктуры является одним из основных факторов полной реализации экономического потенциала этих территорий. Создание оросительной системы значительно увеличит возможности для сельского хозяйства. Это, в свою очередь, будет стимулировать развитие животноводства, птицеводства, плодоовощеводства. Все это требует больших инвестиций. Сегодня Азербайджан фактически несет эту нагрузку в одиночку.

Несмотря на то, что после войны прошло полтора года, международные организации, крупные фонды, благотворительные организации не оказали никакой помощи Азербайджану. Сегодня весь мир демонстрирует небывалую поддержку Украине, начертан план восстановления страны после войны. Предполагается, что в отношении Украины будет свой "План Маршалла". А в отношении к Азербайджану мы наблюдаем двойные стандарты. Хотя на фоне поведения России в Украине сегодня одним из главных приоритетов стала диверсификация европейских каналов энергоснабжения. Роль Азербайджана как нефтегазовой страны в обеспечении энергетической безопасности Европы в сложившейся ситуации может выйти на качественно новый уровень. Учитывая это, наши европейские партнеры должны внести определенные коррективы в свою позицию по восстановлению освобожденных от оккупации земель”.