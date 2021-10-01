Эксперт: Решение ЦБА важно с точки зрения финансовой стабильности

Продление Центральным банком Азербайджана (ЦБА) пакета мер поддержки финансового сектора сохранит сумму проблемных кредитов на некритическом уровне.

Продление Центральным банком Азербайджана (ЦБА) пакета мер поддержки финансового сектора сохранит сумму проблемных кредитов на некритическом уровне.

Об этом сообщил Report экономический эксперт Амал Гасанли, комментируя решение ЦБА.

"Ограничения, введенные в Азербайджане с марта прошлого года в целях борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), значительно снизили экономическую активность в стране, ухудшили платежеспособность физических и юридических лиц, имеющих кредитные обязательства перед банками. В таких условиях задержки платежей были неизбежны. Дополнительные штрафные начисления для этих субъектов могли бы привести к тяжелым последствиям. В связи с этим поддержка ЦБ была своевременным эффективным решением и, как следствие, обеспечила оздоровление кредитного портфеля. По сравнению с показателем марта 2020 года сумма просроченных кредитов снизилась почти на 35%", - отметил эксперт.

По его словам, восстановившиеся после негативных последствий пандемии банки снова приступили к активному кредитованию: "Большинство ограничений, связанных с карантинным режимом, уже сняты. В настоящее время банки проводят достаточно агрессивную кредитную политику посредством рекламы и рассылки предложений. Эти кредитные организации, основной целью которых является получение прибыли, должны максимально быстро и выгодно разместить привлеченные средства. По последним статистическим данным, кредитный портфель банков достиг максимума за 17 месяцев. Ожидается, что этот процесс еще больше ускорится. Экономическая активность возросла, но для того, чтобы отдельные субъекты бизнеса вышли на допандемический уровень рентабельности, все равно потребуется определенное время. Поддержание в силе мер регулятивной поддержки ЦБА в течение этого периода имеет важное значение с точки зрения обеспечения финансовой стабильности".