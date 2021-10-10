Эксперт рассказал, чего ждать от крипторынка в ближайшее время

В ближайшие недели стоимость биткоина в большей степени будет определяться информационным полем вокруг регулирования цифровых активов в США.

В ближайшие недели стоимость биткоина в большей степени будет определяться информационным полем вокруг регулирования цифровых активов в США.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сказал директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников.

Именно в сторону США обращено внимание участников крипторынка после полного запрета криптовалют в Китае. Американское правительство дает четко понять, что в будущем США могут ужесточить контроль за криптовалютными транзакциями, отметил он.

"Если никаких громких заявлений на следующей неделе не будет, то курс биткоина продолжит колебаться в районе 50-57 тыс. долларов США", — прогнозирует эксперт.

При этом значительный рост биткоина с начала октября никак не повлиял на альткоины, отмечает Сошников. По его мнению, для того, чтобы альткоины начали расти, биткоин должен прибавить еще 20-30%.

"Сильного бычьего роста мы пока не видим, мы видим локальные всплески", — пояснил эксперт.

Отметим, что на 16:20 по бакинскому времени биткоин стоил 55 006,29 долларов США. За неделю криптовалюта подорожала на 14,51%.