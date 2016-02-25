​Эксперт: При отсутствии поддержки банковского сектора объем проблемных кредитов увеличится

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Удельный вес проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана равен примерно 10% совокупных кредитных вложений. Как передает Report, об этом сообщил директор Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ) Джаваншир Абдуллаев: "По сведениям Центробанка, удельный вес проблемных кредитов составляет 7%".

"При отсутствии поддержки банковского сектора удельный вес проблемных кредитов продолжит рост. Еще одной причиной роста проблемных кредитов является повышение уровня безработицы. Отметим, что по итогам этого года, только в банковском секторе остались без работы 3 тыс. человек. Проблема безработицы актуализировалась, в частности, после второй девальвации. Если первая девальвация больше ударила по банкам, груз второй девальвации лег на плечи населения", - отметил Дж.Абдуллаев.

Глава АБУЦ добавил, что в нынешнем законодательстве имеются пробелы в связи с управлением проблемными кредитами, поэтому необходимо усовершенствовать законодательную базу.