Эксперт: Повышение уровня занятости населения усилит процесс возвращения в Карабах

Повышение уровня занятости населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, усилит эффективность процесса возвращения.

Повышение уровня занятости населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, усилит эффективность процесса возвращения.

Об этом Report сказал эксперт-экономист Парвиз Гейдаров.

"Уже стартовало возвращение населения в родные края. Продолжается процесс переселения населения в село Агалы, отстроенное в Зангиланском районе на основе концепции "умное село". До 2026 года планируется переселить 34 500 семей в Агдамский, Физулинский, Шушинский, Ходжавендский, Зангиланский, Кяльбаджарский, Лачынский, Губадлинский, Джебраильский, Тертерский и Ходжалинский районы. Для эффективной организации процесса возвращения вынужденных переселенцев на постоянное место жительства крайне важно расширить возможности их трудоустройства. Особое место этому вопросу уделено в I Государственной программе по Великому возвращению. Согласно плану мероприятий, возможности их трудоустройства будут оцениваться и регистрироваться, и для этих лиц будут составлены индивидуальные программы занятисти", - отметил он.

Эксперт полагает, что для ускорения экономического развития территорий необходимо привлечение частных инвестиций: "Сегодня 70% инвесторов находятся в режиме ожидания. Местные или иностранные инвесторы, которые придут в регион, должны в первую очередь убедиться в защищенности своих инвестиций. Это включает в себя аспекты, связанные и с безопасностью, и с законодательством. Основным условием обеспечения безопасности является разминирование территорий. В ближайшие три года будет разминировано 215 тысяч гектаров, а к 2026 году – в общей сложности 280 тысяч гектаров территории. В этот период предусматривается создать механизмы страхования инвестиций, вкладываемых в регион. В результате реализации указанных и других мер, отраженных в программе, вскоре мы станем свидетелями крупных частных инвестиций, вкладываемых в этот регион".