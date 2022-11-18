Эксперт: Повышение уровня занятости населения усилит процесс возвращения в Карабах

Повышение уровня занятости населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, усилит эффективность процесса возвращения.
Об этом Report сказал эксперт-экономист Парвиз Гейдаров.
"Уже стартовало возвращение населения в родные края. Продолжается процесс переселения населения в село Агалы, отстроенное в Зангиланском районе на основе концепции "умное село". До 2026 года планируется переселить 34 500 семей в Агдамский, Физулинский, Шушинский, Ходжавендский, Зангиланский, Кяльбаджарский, Лачынский, Губадлинский, Джебраильский, Тертерский и Ходжалинский районы. Для эффективной организации процесса возвращения вынужденных переселенцев на постоянное место жительства крайне важно расширить возможности их трудоустройства. Особое место этому вопросу уделено в I Государственной программе по Великому возвращению. Согласно плану мероприятий, возможности их трудоустройства будут оцениваться и регистрироваться, и для этих лиц будут составлены индивидуальные программы занятисти", - отметил он.
Эксперт полагает, что для ускорения экономического развития территорий необходимо привлечение частных инвестиций: "Сегодня 70% инвесторов находятся в режиме ожидания. Местные или иностранные инвесторы, которые придут в регион, должны в первую очередь убедиться в защищенности своих инвестиций. Это включает в себя аспекты, связанные и с безопасностью, и с законодательством. Основным условием обеспечения безопасности является разминирование территорий. В ближайшие три года будет разминировано 215 тысяч гектаров, а к 2026 году – в общей сложности 280 тысяч гектаров территории. В этот период предусматривается создать механизмы страхования инвестиций, вкладываемых в регион. В результате реализации указанных и других мер, отраженных в программе, вскоре мы станем свидетелями крупных частных инвестиций, вкладываемых в этот регион".