Эксперт: Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана в этом году может упасть до нуля

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана к концу года может снизиться до нулевого значения. Как сообщает Report, об этом заявил эксперт-экономист Самир Алиев в своем выступлении на сегодняшней конференции "Развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, Центробанк Азербайджана в целях минимизации воздействия девальвации сокращает денежную массу, что способствует дефициту доллара и маната на рынке: "Подобные действия ЦБА оправданы, иначе сегодня мы столкнулись бы с инфляцией 1990-х годов".

Эксперт считает, что за 9 месяцев года отмечался рост банковских депозитов: “Если в прошлом году удельный вес манатных депозитов составлял 52%, сейчас эта цифра равна 53%. Однако это не связано с увеличением объема манатных депозитов. Данный рост свидетельствует о сокращении долларовых депозитов”.

С.Алиев отметил, что большинство структур в стране не имеют возможности привлекать кредит: “Иностранные кредиты могут привлекать лишь такие крупные компании как SOCAR. Небольшие организации все также обращаются к местным банкам”.