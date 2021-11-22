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Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций

Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций Обновление правил листинга ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) будет способствовать развитию рынка акций.
Финансы
22 ноября 2021 г. 10:38
Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций

Обновление правил листинга ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) будет способствовать развитию рынка акций.

Об этом Report сообщил эксперт по рынку ценных бумаг Эльчин Мамедов.

Напомним, что в Азербайджане утверждены новые правила включения в листинг, хранения листинга, делистинга и организации торговли ценными бумагами на бирже. В обновленных правилах сокращен документооборот, связанный с листингом, отражен выпуск в обращение иностранных ценных бумаг, находящихся в собственности местного юридического лица, название основного сегмента рынка изменено на "премиум".

“Любой эмитент проходит государственную регистрацию для выпуска ценных бумаг, а затем обращается в БФБ. Раньше для этого требовалось 9 документов, сейчас 4. Предоставление устава, документа о государственной регистрации юридического лица, проспекта эмиссии, свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг и договора андеррайтера больше не является обязательным требованием. По сути, это изменение технического характера. Но выпуск иностранных ценных бумаг для торговли в БФБ более значим с точки зрения развития рынка. На самом деле эти возможности уже были отражены в “Порядке выпуска депозитарных расписок, их государственной регистрации и обращения”, утвержденном в 2015 году. Однако в правилах биржи не было положений, связанных с этим. Этим решением БФБ фактически дал зеленый свет торговле акциями таких глобальных компаний, как Microsoft, Apple, Facebook, Google на своей платформе. Таким образом, не только инвестиционная компания, но и любое юридическое лицо, то есть спонсор, смогут от своего имени выпускать ценные бумаги, находящиеся в листинге 1-го или 2-го класса на внешнем рынке, для торговли в БФБ. Их куплю-продажу можно будет совершать даже в национальной валюте. На сегодняшний день ограниченное количество эмитентов имеют акции на рынке. Последнее нововведение внесет важный вклад в увеличение количества акций, торгуемых на БФБ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Listinq qaydalarının yenilənməsi səhm bazarını inkişaf etdirəcək"

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