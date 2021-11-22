Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций

Обновление правил листинга ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) будет способствовать развитию рынка акций.

Обновление правил листинга ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) будет способствовать развитию рынка акций.

Об этом Report сообщил эксперт по рынку ценных бумаг Эльчин Мамедов.

Напомним, что в Азербайджане утверждены новые правила включения в листинг, хранения листинга, делистинга и организации торговли ценными бумагами на бирже. В обновленных правилах сокращен документооборот, связанный с листингом, отражен выпуск в обращение иностранных ценных бумаг, находящихся в собственности местного юридического лица, название основного сегмента рынка изменено на "премиум".

“Любой эмитент проходит государственную регистрацию для выпуска ценных бумаг, а затем обращается в БФБ. Раньше для этого требовалось 9 документов, сейчас 4. Предоставление устава, документа о государственной регистрации юридического лица, проспекта эмиссии, свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг и договора андеррайтера больше не является обязательным требованием. По сути, это изменение технического характера. Но выпуск иностранных ценных бумаг для торговли в БФБ более значим с точки зрения развития рынка. На самом деле эти возможности уже были отражены в “Порядке выпуска депозитарных расписок, их государственной регистрации и обращения”, утвержденном в 2015 году. Однако в правилах биржи не было положений, связанных с этим. Этим решением БФБ фактически дал зеленый свет торговле акциями таких глобальных компаний, как Microsoft, Apple, Facebook, Google на своей платформе. Таким образом, не только инвестиционная компания, но и любое юридическое лицо, то есть спонсор, смогут от своего имени выпускать ценные бумаги, находящиеся в листинге 1-го или 2-го класса на внешнем рынке, для торговли в БФБ. Их куплю-продажу можно будет совершать даже в национальной валюте. На сегодняшний день ограниченное количество эмитентов имеют акции на рынке. Последнее нововведение внесет важный вклад в увеличение количества акций, торгуемых на БФБ", - отметил он.