Эксперт: Облигации SOCAR со временем могут подорожать

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) со временем могут подорожать.

Об этом заявил Report аналитик Инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли.

По его словам, в долгосрочной перспективе из-за высокой вероятности обесценивания маната сохранится высокий спрос на финансовые инструменты в иностранной валюте, в частности, долларах США. Это увеличивает перспективы облигаций SOCAR, обещающих доходность в 5% годовых. С другой стороны, легкая реализация облигаций на вторичном рынке, стабильная выплата по процентам со стороны SOCAR будет способствовать повышению стоимости государственных финансовых инструментов.

"В настоящее время азербайджанские банки выплачивают не больше 3% дивидендов по долларовым вкладам. В зависимости от ситуации на рынке процентные ставки могут упасть до 1-2%. В этом случае инвесторам будет выгодно приобретать облигации SOCAR, которые можно реализовать по цене 101-102% к номиналу", - отметил Дж.Ибрагимли.