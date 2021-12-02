Эксперт о страховании КАСКО арендованных автомобилей

Граждане, желающие сдать свой автомобиль в аренду любому юридическому или физическому лицу в Азербайджане, сталкиваются с определенными проблемами, когда хотят оформить добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО).

Граждане, желающие сдать свой автомобиль в аренду любому юридическому или физическому лицу в Азербайджане, сталкиваются с определенными проблемами, когда хотят оформить добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО).

Об этом Report сообщил эксперт по страховому рынку Илькин Ибрагимов.

Эксперт отметил, что страховые компании вводят жесткие правила при добровольном страховании арендованных автомобилей. В компаниях полагают, что страховые взносы должны быть соразмерны уровню риска, поэтому в этом случае они выше.

"Согласно закону о страховой деятельности, страховые компании могут оказывать услуги как по обязательному, так и по добровольному страхованию. Для предоставления услуг обязательного страхования компании должны получить лицензию. Добровольного страхования это правило не касается. Страхование КАСКО имеет более важное значение для компаний, так как здесь они устанавливают свои правила. Но даже они регулируются правилами Центробанка. Страхование КАСКО в нашей стране используется реже, так как страховые компании применяют здесь более жесткие правила. Например, они повышают сумму страховой премии, учитывая фактор риска при страховании”, - сказал эксперт.

По словам Ибрагимова, страховые взносы КАСКО арендованных автомобилей могут достигать 12%: “Граждане жалуются, что компании либо отказываются от предоставления услуг КАСКО для прокатных автомобилей, либо требуют очень высокую сумму страховой премии, и клиенты вынуждены сами отказываться. Если при обычном страховании страховая премия устанавливается в размере до 4% от стоимости автомобиля, то в случае с арендованными автомобилями составляет 4-7 %, а иногда достигает и 10-12%. И это вызывает недовольство клиентов".

Он также отметил, что компании страхуют автомобиль по двум видам страхования, и это выгодно как компании, так и клиенту: "Компании это приносит больше дохода, а клиенту выгодно при наступлении страхового случая, поскольку обязательное страхование покрывает ущерб, причиненный другой стороне, а КАСКО – полученный ущерб".

Представитель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Турана Ахундова заявила Report, что страховые компании не отказываются от страхования КАСКО:

"Владельцы транспортных средств, сдающие их в аренду или оказывающие услуги такси или любых других пассажироперевозок, при подаче заявления о страховании скрывают от страховой компании информацию о назначении транспортных средств, чтобы они могли застраховать автомобили по более низкой цене. На самом деле ни одна страховая компания, действующая в стране, не отказывается заключать со страхователем договор любого вида, в том числе КАСКО. Однако из-за высокой степени риска тариф страхования в рамках КАСКО рассчитывается выше. Владельцы этих транспортных средств осведомлены об этом, поэтому скрывают от страховой компании информацию. И когда страховая компания выявляет назначение транспортных средств, владельцы отказываются от страхования, чтобы избежать уплаты высоких сумм".

По словам Ахундовой, так как КАСКО относится к классу добровольного страхования, тарифы определяются в соответствии с внутренней стратегией и политикой страховых компаний.