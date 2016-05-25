​Эксперт: Необходимо установить ограничение на ежемесячную сумму выплат клиентов по кредитам

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане ежемесячные выплаты по кредитам клиентов, в особенности, малообеспеченных семей, должны ограничиваться третью их ежемесячного дохода.

Как сообщает Report, с этой инициативой выступил экономист Губад Ибадоглу на сегодняшнем экспертном заседании на тему "Нынешнее положение банков: что предпринять для положительных изменений?".

Эксперт предлагает принятие закона о банкротстве физических лиц: "Необходимо усовершенствование закона о банкротстве юридических лиц, внесение изменений в законодательство в целях учреждения института кредитного омбудсмена и создания правовых основ для его деятельности".

Наряду с этим, Г.Ибадоглу предлагает создание агентства по проблемным кредитам и формирование правил по продажам проблемного кредитного портфеля.

"Процентные ставки по страхуемым вкладам в манатах необходимо поднять с 12% до 15%, в долларах - с 3% до 5%. Потери от курсовой разницы в результате девальвации должны быть равномерно распределены между банком, клиентом и государством. Также рекомендуется освободить от уплаты дополнительных процентов и штрафов клиентов, закрывших просроченные кредиты. В то же время, мы предлагаем применить льготы в размере 20% остаточной суммы для клиентов, полностью закрывших кредит по курсу 1,05 манатов. Необходимо создать условия для оказания помощи клиентам антиколлекторскими компаниями", - подчеркнул экономист.

По его мнению, необходимо повысить уровень капитализации банков, который должен быть как минимум в два раза выше требований Базель III.

"Клиентам, которые потеряли работу и не могут выплачивать задолженности по кредитам, в зависимости от суммы кредитам надо предоставить отсрочку от одного года до трех лет. Следует приостановить процесс выдачи высокорисковых кредитов и не компенсировать потери банков, допустивших их выдачу. Палате надзора за финансовыми рынками предлагается продать часть акций местных банков, например, до 20% иностранным инвесторам. Также рекомендуется ограничить максимальную ставку на привлекаемые из-за рубежа кредитные ресурсы", - подчеркнул Г.Ибадоглу.