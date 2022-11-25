Эксперт: Модель исламского банкинга ограниченно применяется в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане около восьми финансовых учреждений в ограниченной форме применяют модель исламского банкинга.

В настоящее время в Азербайджане около восьми финансовых учреждений в ограниченной форме применяют модель исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом эксперт по исламскому банкингу Руслан Атакишиев заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"Правительство Азербайджана предприняло ряд шагов для внедрения исламского банкинга в стране. Министерство экономики и Агентство развития малого и среднего бизнеса при финансовой поддержке Исламского банка развития подготовили соответствующие предложения. Для широкого внедрения модели исламского банкинга в Азербайджане необходимы поправки в законодательство. Полное внедрение этого вида банкинга означает капитализацию от 800 миллионов манатов до 1 миллиарда манатов, привлечение инвестиций из стран Персидского залива, в том числе арабских стран. В настоящее время модель исламского банкинга применяется в 102 странах, его оборот по всему миру превышает 3 триллиона долларов США.

В странах с исламским банкингом онлайн-переводы, расчеты осуществляются с использованием фильтров. В Азербайджане сегодня есть крупные компании, которые работают, привлекая кредиты из стран, где внедрен исламский банкинг", - отметил он.