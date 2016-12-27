Эксперт: Китайскую экономику ждет глубокая стагнация

Баку. 27 декабря.REPORT.AZ/ Кредитные бумы часто заканчиваются плохо, и в Китае знают об этом очень хорошо.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, это предупреждение поступило от менеджера американского хедж-фонда Hayman Capital Кайла Басса, который предсказал ошеломляющее разорение Китая, требуя спасения финансовой системы.

Отметим, что Китай, согласно расчетам Банка международных расчетов, был признан страной с самым высоким уровнем кредитов. Это единственный наиболее надежный индикатор надвигающихся финансовых кризисов согласно информации регулятора, который провел в 2011 году анализ 36 стран. Из анализа следует, что большинство банковских кризисов наступает после того, как соотношение кредитов к ВВП поднимается выше 10%.

Как видно из первого графика, в марте 2016 года удельный вес кредитования в ВВП Китая превысил 30%. Кредитный разрыв отражает разницу между суммой долга домохозяйств и компаний и ВВП, что указывает на кредитный бум и риск возникновения проблем.

В отношении Китая отношение долга к ВВП преувеличивает опасность, отметил Минг Минг из Citic Securities Co. Он ставит под сомнение некоторые методы Банка международных расчетов, а также говорит, что регулятор не учитывает национальных различий.

"Каждая страна отличается по своей экономической структуре и взаимоотношениям между правительством и банками. Много активов, принадлежащих китайских банкам, представляют из себя государственный долг, так что до тех пор, пока правительство погашает свой долг, трудно ожидать банковского кризиса", - отметил Минг.

Страны Северной Европы и Япония столкнулись с кризисами в конце 1980-х и начале 1990-х годов, которые последовали, после того как был зафиксирован разрыв между долгом и ВВП. То же самое произошло в США, когда во время бума в этой стране индикаторы начали сигнализировать о проблемах, а затем наступил глобальный финансовый кризис. Как видно из второго графика, в США удельный вес кредитов в ВВП превысил 10%, что спровоцировало начало кризиса.

Многие аналитики утверждают, что банковский кризис в Китае не так уж неизбежен благодаря ресурсам государства, финансовой системе, находящейся в государственной собственности, контролю за движением капитала, а также ограниченному внешнему долгу.

"Мы не увидим банковский кризис в Китае, как было на Западе в 2008 году или в Европе в 2011 году", - заявил нобелевский лауреат Роберт Энгл, профессор финансов в Stern School of Business. Тем не менее Энгл, который изучает системный риск, видит угрозу экономической стагнации из-за проблем производительности от неверного распределения кредитования.

Напомним, что в Азербайджане по данным на 1 ноября 2016 года удельный вес кредитов в ВВП равен 32%.