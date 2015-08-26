​Эксперт: Эпицентром второй волны кризиса являются страны БРИКС

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) созрели до таких же проблем, которые были в США в 2007-2008 годах, заявил Report руководитель Центра экономических исследований российского Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Эпицентром второй волны кризиса являются страны БРИКС. Если раньше, в 2008 году, можно было говорить кризис устроили США, то сейчас это совершенно не так. Вторую волну кризиса устроили страны БРИКС. Они дозрели до таких же проблем, которые были в США в 2007-2008 гг. Это и ипотечный кризис, и пузыри на рынке недвижимости и в финансовой системе", - заявил В.Колташов.

По его словам, вторая волна экономического кризиса, зародившаяся еще в 2011-2012 годах, сегодня развивается в полную силу.

"Она постепенно вызревала в различных странах, при разных скоростях. Если говорить о европейских странах, то евро тоже девальвируется. Не нужно думать, что в Европе будут какие-то валюты устойчивые. Доллар явно сейчас будет находиться в сильной фазе, но это единственная валюта в мире, за которую можно сейчас поручиться и то, до определенного предела, пока США не поймут, что им тоже придется ослаблять доллар", - подчеркнул эксперт.

В.Колташов выразил мнение, что есть одно отягчающее обстоятельство, которая делает вторую волну более опасной, чем первая - это огромный индустриальный пузырь в Китае.

"Ни на какое соответствующее внешнее потребление такое расширение производства не рассчитано. И Китай будет вынужден сокращать производство, а это для него станет социальной катастрофой", - сказал он.

Глава центра добавил, что сегодня все торпедируют китайскую экономику.

"С Россией товарооборот упал на четверть в первой половине этого года, с Японией - примерно на 10%, с Латинской Америкой и Африкой товарооборот также падает. С Европейским союзом официально фиксируется незначительное снижение. Есть все признаки того, что Китай испытывает серьезнейшие проблемы со сбытом своей продукции, которые не измеряются двумя-тремя процентами колебания, как это любит показывать китайская статистика. Речь идет о более серьезных показателях - большое падение продаж. Дело в том, что Пекин в последние годы расширил свои производственные возможности, надул индустриальный пузырь в расчете на то, что внешний спрос на китайскую продукцию будет расти. А внешний спрос стагнировал, и сейчас он меняется в худшую сторону", - резюмировал эксперт.