​Эксперт-экономист: Необходимо разработать новый механизм по возврату долларовых кредитов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Чтобы снизить отрицательное влияние падения курса маната необходима индексация заработных плат. Об этом сообщил Report эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя переход Центробанком к режиму плавающего курса 21 декабря.

По его словам, существует серьезная необходимость минимизации социального воздействия падения курса: "С этой точки зрения необходимо индексировать как зарплату, так и вклады. Надо постараться устранить отрицательное воздействие".

Эксперт отметил, что необходимо также разработать новый механизм по возврату долларовых кредитов: "Ожидаются проблемы с возвратом кредитов в долларах".

В.Байрамов сообщил, что очередное изменение курса маната будет зависеть от цен на нефть, если стоимость нефти снизится, это повлечет падение курса маната. По его словам, процесс снижения курса маната будет зависеть от платежного баланса страны.

"Курс будет зависеть от цен на нефть и степени вмешательства Центробанка на рынок. Если Центробанк минимизирует вмешательство на рынок, может наблюдаться еще большее снижение курса. Однако если Центробанк останется на рынке и постарается оказать влияние на курс маната, это поможет предотвратить его резкое снижение. Очередное изменение курса маната будет непосредственно зависеть от принятого Центробанком решения", - отметил В.Байрамов.

Отметим, что с учетом усиления внешних экономических шоков долговременного характера, уравновешивания платежного баланса, сохранения валютных резервов на критическом уровне, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики Центробанк Азербайджана принял решение о начале перехода с 21 декабря к режиму плавающего курса. Согласно данному решению, курс маната будет формироваться в соответствии с фундаментальными факторами, определяющими спрос и предложение на валютном рынке. Участие Центробанка на валютном рынке будет осуществляться в соответствии с этим режимом.