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Эксперт: Доля граждан Азербайджана в осуществляемых в стране денежных переводах составляет 87%

Эксперт: Доля граждан Азербайджана в осуществляемых в стране денежных переводах составляет 87% Доля граждан Азербайджана в осуществляемых в стране денежных переводах (наличные) составляет 87%.
Финансы
12 апреля 2023 г. 14:03
Эксперт: Доля граждан Азербайджана в осуществляемых в стране денежных переводах составляет 87%

Доля граждан Азербайджана в осуществляемых в стране денежных переводах (наличные) составляет 87%.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель исследовательской группы, международный эксперт Анна Прохорова, комментируя результаты оффлайн-опросов, проведенных среди пользователей услуг денежных переводов в Азербайджане.

Она отметила, что денежные переводы из Азербайджана за границу в основном связаны с денежными переводами азербайджанской диаспоре: "Основной мотивацией для перевода денег за границу является удовлетворение финансовых потребностей. Результаты нашего оффлайн-опроса касаются лишь пользующихся услугами денежных переводов. По результатам опроса, уровень финансовой инклюзивности как отправителей, так и получателей средств составляет почти 50%. Хотя эти цифры в основном относятся к гражданам Азербайджана, среди респондентов есть и иностранцы (7,7%)".

Эксперт отметила, что зарплатная карта является наиболее часто используемой платежной картой как среди получателей средств, так и среди отправителей: "Это говорит о том, что по крайней мере половина наших респондентов имеет дополнительный постоянный источник дохода".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədə nağd pul köçürmələrində payı 87 %-dir

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