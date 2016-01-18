Эксперт Deloitte: К безналичным платежам должны быть применены налоговые льготы

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В целях стимулирования безналичных платежей в Азербайджане должны быть применены налоговые льготы.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на 5-й ежегодной налоговой конференции на тему "Развитие и соблюдение в налоговой системе", проходящей сегодня в Баку, заявил исполнительный партнер аудиторской компании Deloitte в Азербайджане Нуран Керимов.

По его словам, автомобильная торговля должна в обязательном порядке осуществляться по картам: "Считаю, что для поощрения торговли по картам следует применить льготы. Например, в платежах по пластиковым картам к НДС могут быть применены различные проценты".

"Помимо этого, во время торговли автомобилями следует в обязательном порядке применить карт-систему. Так происходит во всем мире", - отметил эксперт Deloitte.