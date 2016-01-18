 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эксперт Deloitte: К безналичным платежам должны быть применены налоговые льготы

    По мнению эксперта, в платежах по пластиковым картам могут быть применены различные проценты к НДС

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В целях стимулирования безналичных платежей в Азербайджане должны быть применены налоговые льготы.

    Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на 5-й ежегодной налоговой конференции на тему "Развитие и соблюдение в налоговой системе", проходящей сегодня в Баку, заявил исполнительный партнер аудиторской компании Deloitte в Азербайджане Нуран Керимов. 

    По его словам, автомобильная торговля должна в обязательном порядке осуществляться по картам: "Считаю, что для поощрения торговли по картам следует применить льготы. Например, в платежах по пластиковым картам к НДС могут быть применены различные проценты".

    "Помимо этого, во время торговли автомобилями следует в обязательном порядке применить карт-систему. Так происходит во всем мире", - отметил эксперт Deloitte. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi