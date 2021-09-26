О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Цена на биткоин сохранит восходящий тренд

Эксперт: Цена на биткоин сохранит восходящий тренд Запрет на операции с криптовалютой в Китае не скажется на цене биткоина, на графике по-прежнему сохраняется восходящий тренд
Финансы
26 сентября 2021 г. 14:57
Эксперт: Цена на биткоин сохранит восходящий тренд

Запрет на операции с криптовалютой в Китае не скажется на цене биткоина, на графике по-прежнему сохраняется восходящий тренд.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм" сказал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Он считает, что на этой неделе негативный новостной фон по биткоину был умело использован крупными игроками, чтобы спровоцировать срабатывание стоп-приказов у покупателей. А.Антонов подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы развился дальнейший рост.

Аналитик отметил, что новость о том, что Народный Банк Китая приравнял использование цифровых активов к незаконной деятельности, несомненно, была хорошим поводом для продаж, однако назвал ее кратковременной.

"В эпоху vpn-сервисов отследить операции в криптовалютах у граждан затруднительно, доказать использование - еще более затруднительно. Помнится, как новость о запрете майнинга в Китае потрясла рынок, тоже были панические продажи - теперь в цене биткоина это незаметно. Так же будет и в этот раз, а на недельном графике биткоина по-прежнему сохраняется восходящий тренд", - объяснил собеседник агентства.

Эксперт также добавил, что Сальвадор продолжает пополнять бюджет биткоинами: Они выбрали хорошее время - коррекцию цены, и можно предположить, что будет, если вдруг еще какая-то из стран решит подлатать монетарную систему, снизить зависимость от доллара США. Думаю, что следующими будут Парагвай, Панама и Мексика".

Отметим, что по состоянию на 15:00 по бакинскому времени, стоимость биткоина составляет 43 087,36 долларов США. За сутки криптовалюта подорожала на 0,85%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00
В Баку строится новая станция метро
ФотоВ Баку строится новая станция метро
21 сентября 2021 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi