Эксперт: Цена на биткоин сохранит восходящий тренд

Запрет на операции с криптовалютой в Китае не скажется на цене биткоина, на графике по-прежнему сохраняется восходящий тренд

Запрет на операции с криптовалютой в Китае не скажется на цене биткоина, на графике по-прежнему сохраняется восходящий тренд.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм" сказал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Он считает, что на этой неделе негативный новостной фон по биткоину был умело использован крупными игроками, чтобы спровоцировать срабатывание стоп-приказов у покупателей. А.Антонов подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы развился дальнейший рост.

Аналитик отметил, что новость о том, что Народный Банк Китая приравнял использование цифровых активов к незаконной деятельности, несомненно, была хорошим поводом для продаж, однако назвал ее кратковременной.

"В эпоху vpn-сервисов отследить операции в криптовалютах у граждан затруднительно, доказать использование - еще более затруднительно. Помнится, как новость о запрете майнинга в Китае потрясла рынок, тоже были панические продажи - теперь в цене биткоина это незаметно. Так же будет и в этот раз, а на недельном графике биткоина по-прежнему сохраняется восходящий тренд", - объяснил собеседник агентства.

Эксперт также добавил, что Сальвадор продолжает пополнять бюджет биткоинами: Они выбрали хорошее время - коррекцию цены, и можно предположить, что будет, если вдруг еще какая-то из стран решит подлатать монетарную систему, снизить зависимость от доллара США. Думаю, что следующими будут Парагвай, Панама и Мексика".

Отметим, что по состоянию на 15:00 по бакинскому времени, стоимость биткоина составляет 43 087,36 долларов США. За сутки криптовалюта подорожала на 0,85%.