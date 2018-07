Эксперт: Биткоин - не пирамида, а "цифровое золото" - ИНТЕРВЬЮ

© Report

Киев. 12 января. REPORT.AZ/ Интервью украинского бюро Report с основателем криптовалютного фонда Trust Capital и сервисной компании в области IT Trust Handling Service LLC Пашой Мамедовым-Илисуйским о трендах на рынке криптовалюты, перспективах инвестиций и развития этой сферы.

- Как бы Вы очертили 2017 год для рынка криптовалют? С чем связано внезапное повышение курса криптовалют и их популярности среди бизнесменов?

- 2017 год для крипторынка и технологии Блокчейн был годом познания, изучения и ознакомления крупных игроков и крупного частного бизнеса и капитала. Уникальность и полезные свойства технологии Блокчейн в 2017 году были признанны даже скептиками криптовалюты и мировыми гигантами в сфере Финансового и Банковского сектора.

Такие банки как Barclays, Credit Suisse, UBS, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG, State Street, Deutsche Bank, KBC, Societe Generale, Natixis, Santander дружно подключились к изучению внедрения технологии Блокчейн, а также в использовании возможности криптовалют в осуществлении более удобных, быстрых, а главное дешёвых трансакций. И даже некоторые из перечисленных банков объединили усилия по разработке собственной криптовалюты.

Также в 2017 году начали запускаться множество биткоин-проектов, которые получали финансирование со стороны не любителей, а профессиональных венчурных фондов, где работают опытные финансовые аналитики. Каждое своё действие они выверяют до мелочей, поэтому биржевики стали увереннее в своих действиях на криптовалютных биржах. Кроме того, виртуальная система получила новые уровни защиты от хакерских атак. Конечно же эти и многие другие факторы, а особенно интерес, подогретый со стороны медиа, резко сказались на котировках криптовалют и такая волатильность привлекла множество бизнесменов и частные инвестиции.

- Какими Вы видите перспективы криптовалюты на 2018 год? Многие эксперты считают, что это мыльный пузырь, который в ближайшее время может лопнуть. Что Вы об этом думаете?

- Ну еще ни один эксперт в области Криптографии или Информационных технологий не говорил о крахе криптовалюты, а наоборот выражали только уверенность в перспективах на обозримое будущее. А криптовалюты это продукт сферы Информационных технологий, нежели какой-то другой, чтобы прислушиваться к экспертам, большинство из которых не имеют отношения к Криптографии и Информационным технологиям. Науке Криптографии более 4 тыс. лет, а криптовалюта ее воплощение в цифровом формате.

Но даже если так, то что не является пузырем в финансовой сфере? Те же фьючерсы, акции, облигации, долговые обязательства, векселя и т.д. и т.п. и даже доллар, который уже давно не имеет привязки к золоту и является собственностью не государства, а нескольких федеральных банков. Во всех них заложена система пузыря, время от времени ее то разгоняют быки бампя рынок, то дампят медведи, манипулируя рынком. Даже всем нам так знакомая нефть, которая больше всего подвержена манипуляциям со стороны стран ОПЕК или даже отдельно взятых США и Саудовской Аравии. И пока пузырь приносит прибыль, то никому не выгодно ее перегревать. Главное во всем этом не наткнуться на пирамиду, как с "Bernard L. Madoff Investment Securities", самой крупной пирамидой в истории финансового сектора.

Лично я думаю что, Биткоин уже перестал быть спекулятивным инструментом и превратился в дериватив. Уже на традиционных фондовых биржах запустились фьючерсы на Биткоин. Этими финансовыми инструментами уже начали торговать крупнейшая в мире биржа товарных деривативов "CME Group" (группа Чикагской товарной биржи), инвестиционный фонд "Man Group" и швейцарский банк "Vontobel". Кроме того, крупная финансовая компания "Cantor Fitzgerald" получила разрешение американских властей на бинарные опционы на Биткоин. Но все же инвесторы должны сами понять долгосрочную роль Биткоина. Быть может, Биткоин - пузырь в руках спекулянтов и манипуляторов, но точно - не пирамида и не современный аналог луковиц тюльпанов (Голландские тюльпаны). В данном вопросе я соглашусь с обозревателем "Bloomberg View" Мохамедом Эль-Эриани, что криптовалюты стали неотъемлемой частью инвестиционного ландшафта и займут почетное место рядом с драгоценными металлами в качестве инструмента долгосрочных вложений. Как по мне, то Биткоин - это "цифровое золото", в него изначально заложена система золота, а это уже совсем другая история...

И если бы пузырю Биткоина суждено было бы лопнуть, то лопнул бы он не в 2017 году, когда он показал рост в 1900%, а в первый год, когда курс показал рост в 65000%.

В любом случае дальнейшее развитие событий покажет история и то, что будущее за виртуальными деньгами, лично я даже не сомневаюсь.

2018 год должен знаменовать начало эры технологии Блокчейн и криптовалюты. Если 2017 год был годом крупного капитала и частного бизнеса в сфере Блокчейн технологии и криптовалюты, то 2018 будет годом государственных программ и проектов. Скорее всего первым окажется Китай. Предполагаю, что уже скоро правительство Китая создаст государственную крипто-биржу и скорее по этой же причине в сентябре 2017 года они загнули 3 крупные китайские биржи "BTCC", "Huobi" и "OkCoin". Также многие правительства сами будут спонсировать крупные блокчейн-проекты и продвигать их на мировую арену. Лидерство в этой сфере окажется у Китая, США и некоторых стран ЕС, Азии и Аравии. По этой же причине уже такие страны, как Бахрейн, Эмираты, Германия, Австрия начали интересоваться специалистами в области Блокчейн технологии и особенно по Украине. Также в 2018-ом году мы увидим новые государственные криптовалюты и скорее всего опять же первым окажется Китай. Таким образом 2018-й год окажется годом новых крупных Блокчейн проектов, внедрением Блокчейн технологии в крупный бизнес и правительственные учреждения, а цена на криптовалюты будет расти и покажет новые максимумы в 2018 году.

- Расскажите о том, как стали первым, кто расплатился в Украине в ресторане криптовалютой. Как Вы пришли к тому, что начали заниматься криптовалютой? Как сейчас развиваете это в Украине?

- Ну скорее я первый азербайджанец, который публично использовал криптовалюту как средство оплаты за ужин в ресторане. Хотя и тот ресторан не имел данной услуги, однако путем специального мобильного приложения я использовал Биткоин для совершения данной операции. Этот факт доказывает, что после первой в мире оплаты за пиццу Биткоинами, развитие данной технологии далеко шагнуло вперед. Также в 2017 году в Украине впервые в мире была проведена продажа недвижимости за криптовалюту. Мой хороший знакомый и наш партнер, известный предприниматель в области Блокчейн технологии Марк Гинзбург осуществил данную сделку. Да и Украина наравне с Россией является лидером среди специалистов в области "Blockchain Technology", как и в общем в сфере IT. Около 67% IT специалистов фрилансеров это украинцы и все крупные IT фонды специализированные на финансировании стартапов имеют свои офисы в Украине.

А что касаемо меня, то я впервые услышал про Биткоин и технологию Блокчейн будучи вице-консулом в Дубае, еще в 2010 году. Так как я очень интересуюсь и увлекаюсь новыми технологиями и новинками в сфере IT, начал изучать данную технологию, хотя и для начала не рисковал инвестировать в криптовалюты. Далее, чем больше изучал данную технологию, тем больше понимал ее уникальность. Технологию Блокчейн уже окрестили Интернетом XXI века. Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации или просто Глобальная сеть, а Блокчейн (Block Сhain Technology) это уникальная технология передачи и хранения информации. Это надёжный способ хранения данных о сделках, контрактах, транзакциях, обо всём, что необходимо записать и проверить. Хранится она независимо друг от друга на множестве разных компьютеров, что в свое время делает ее неуязвимой, т.е. полностью безопасной внутри Глобальной Сети, где передача, обработка и хранение информации в открытом доступе полностью анонимна и защищена от вмешательства третьих лиц. Главное преимущество данной технологии еще в том, что нет необходимости доверия между ее пользователями. А Биткоин это первый продукт Блокчейн технологии, базирующейся на криптографических методах. Таким образом уникальность Биткоина в ее технологии и за Биткоином стоит новая технология, которая в скором времени охватит весь мир и наш быт, равным делом, как и интернет.

- Есть мнение о том, что криптовалюта со временем заменит обычную валюту, поскольку соответствует современным трендам, является более удобной альтернативой денежным валютам. Согласны ли Вы с этим? А есть ли альтернативы криптовалюте в использовании современных технологий?

- Ну для начала быстренько пройдемся по истории развития взаиморасчетов. В начале был товарообмен, сегодня мы называем это бартером. Потом, как к первой единице обмена, люди решили довериться ракушке, т.е. ракушка стала первыми деньгами. Далее это сменилось разными монетами, от деревянных, медных и металлических и вплоть до золотых. Затем появились Банки, банковские расписки - которые обеспечивались золотом, хранящимся в банке. Далее эти же расписки превратились в бумажные деньги, появление которых стеснило с оборота монеты из драгоценных металлов. В ХХ веке с развитием вычислительной и информационной технологии начали появляться пластиковые карты, электронные деньги, безналичные электронные платежи, которые стесняли наличные расчеты по мере развития интернета и виртуальных взаиморасчетов. Эта эволюция показала, что смена одной привычной расчетной системы на другую происходит с созданием новой, более удобной, быстрой и эффективной расчетной системой. Уже сегодня нас не устраивает ни скорость, ни ликвидность, ни регуляция Банковских услуг, SWIFT, процессинга и т.д. и т.п. И как следствие в нашем ХХI веке заявили о себе криптовалюты и технология Блокчейна. Криптовалюты - оперативные, анонимные, легко конвертируемые, весьма удобные, а главное позволяют обходиться без банков, фин. регуляторов и различных фин. структур. Электронные деньги, электронные платежи и безналичный расчет пользуется успехом, так как они более удобные и быстрые. Криптовалюты же функционируют в системе Блокчейна, это новая технология, и чем больше она будет внедряться в сферы нашей жизни, тем более значимая она станет и повысит актуальность криптовалюты.

Чем больше и в различные сферы нашей жизни будет внедрятся Блокчейн технология, тем больше мы будем пользоваться криптовалютой. Используя криптовалюты, мы сможем ощутить ее преимущество и тем самым возрастет к нему доверие. Блокчейн и криптовалюты это просто технология и все более новые технологии завоевывают наш разум, быт и сущность, превращая нас в зависимых от них. От этого никуда не деться, разве что стать отшельником...