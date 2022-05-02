Эксимбанк Китая выпустил специальные бонды для поддержки предприятий Шанхая

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) выпустил специальные бонды на 5 млрд юаней (около 755,5 млн долларов) для поддержки предприятий в Шанхае в условиях COVID-ограничений и локдауна.

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) выпустил специальные бонды на 5 млрд юаней (около 755,5 млн долларов) для поддержки предприятий в Шанхае в условиях COVID-ограничений и локдауна.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник местный деловой ресурс "Ицай глобал".

Процентная ставка по однолетним облигациям составит 1,74%. Привлеченные средства будут направлены на борьбу с распространением COVID-19, а также нормализацию производственных цепочек поставок для предприятий в Шанхае, который уже больше месяца находится в жестком локдауне.

Это уже не первый пакет мер, принятый банком для поддержки бизнеса в мегаполисе в условиях локдауна. С начала локальной вспышки COVID-19 в Шанхае Эксимбанк Китая предоставил предприятиям в городе кредиты на общую сумму свыше 19,4 млрд юаней (около 2,9 млрд долларов).

За все время вспышки COVID-19 в Шанхае, с которой власти начали бороться с середины марта, в городе в общей сложности было выявлено свыше 570 тыс. инфицированных, из которых более 90% - бессимптомные носители коронавируса. В полном локдауне город официально находится с 28 марта, однако некоторые районы мегаполиса были закрыты еще в середине марта.